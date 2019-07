Pluss

Det er gatt åtte år siden katastrofen rammet landet vårt. En forskrudd tulling av en høyreekstremist angriper friheten vår, tryggheten vår. Klokka 15.25 den 22. juli i 2011 smeller bomba ved Høyblokka i regjeringskvartalet. I løpet av et øyeblikk forvandles Oslo sentrum til en krigssone. Åtte personer i eller ved bygningene dør momentant, over 200 blir skadet. Og mens politiet rykker ut for å få oversikt og kontroll på «slagmarka» i sentrum, beveger terrorisen seg videre til Utøya og AUFs sommerleir, hvor flere hundre ungdommer er samlet. Iført falsk politiuniform kommer Anders Behring Breivik seg til øya med M/S «Thorbjørn», under påskudd av å skulle styrke sikkerheten etter det som har skjedd i regjeringskvartalet. Vel i land på Utøya, starter terroristen masakren. 67 mennesker blir skutt og drept, to dør under fluktforsøk og 33 blir alvorlig skadet. I tillegg påføres hundrevis av ungdommer traumer for livet. Fra avisa Sør-Trøndelag sitt distrikt blir Sondre Kjøren fra Orkdal og Rune Havdal fra Rennebu drept. Lars Johan Vitsø fra Snillfjord, Jens Buhaug Folstad og Audun Otterstad fra Skaun og orkdalingene Lisa Marie Husby, Patrick Løseth og Ove Runhaug, kommer fra terroraksjonen med livet i behold.