Fra Lervik til Lerwick

Shetland er nok et yndet mål for seilbåtfolk i Norge, men de tre 97-erne er likevel i nederste sjikt når det gjelder gjennomsnittsalder for seiling over Nordsjøen, og ideen om å seile til Lerwick ble møtt av forståelig skepsis fra eventyrernes foreldrene. Likevel kom ikke planen ut av det blå. Sverre Hellem, som eier seilbåten, har seilt en god del både i og utenfor Hemnefjorden.