Nedturen fortsetter for Orkla

Før kampstart ble Steinar Sommervold hedret med ett minutts applaus og avspilling av sangen "You Never Walk Alone" som tilhører favorittlaget hans Liverpool. Sommervold gikk tragisk bort i en trafikkulykke søndag i forrige uke. Steinar var en ihuga Orkla-supporter og var bortimot på alle hjemmekamper. Han er dypt savnet i Orkla-miljøet.