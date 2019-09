- Det blir for mye oppstyr om vanlig vær

Pluss

OVE SMEDPLASS

Bor: Løkken

Jobber med: Brannsjef i Meldal, Beredskapskoordinator i Meldal

Hva gjør du akkurat nå?

- Nå sitter jeg og forbereder tilsyn av særskilte brannobjekter. Det vil bygninger som stor samfunnsmessig betydning, slik som skoler, fabrikker og alders- og sykehjem.

Hvor pleier dere å begynne i Meldal?

- Vi begynner som regel på helsetunet. Vi har en liste vi følger.

Hvordan er brannsikkerheten i Meldal?

- De fleste har etter år med tilsyn det meste på stell.

Hvilke brannsikkerhetsmessige utfordringer møter dere som oftest på?

- Dersom det er gjort byggmessige endringer på et eksisterende bygg, ser vi at det kan by på utfordringer for brannsikkerheten. da snakker vi om bygg med kompliserte byggtekniske løsninger.

Hva serverer du når venner kommer på besøk?

- Jeg serverer det kona lager.

Lager du ikke mat selv?

- Ikke når vi har gjester. Det overlater jeg til kona som er flinkere å lage mat enn meg.

Hvor drar du på ferie?

- Jeg drar på hytta i samme kommune, men liker også å kjøre rundt i Norge. Av og til blir det en sydentur.

Hva leser du?

- Jeg er ingen lesehest, men det blir av og til en Morgan Kane- bok på hytta. Jeg leser også aviser og naturvitenskapelige tidsskrifter.

Hvorfor bor du der du bor?

- Det er litt tilfeldig. Man pleier jo å flytte dit man får jobb etter å ha utdannet seg ferdig. Jeg bor der jeg er oppvokst på Bjørnli på Løkken og bruker ikke lange tiden til jobb i Meldal. Løkken ligger sentralt plassert i rolige og trivelige omgivelser.

Hva gjør du på fritiden?

- Jeg prioriterer hund og hytte. Jeg har en Schæferhund, som jeg bruker en del tid på. I tillegg er jeg en del på hytta, men jeg spiller også gitar og er med i den lokale revyen.

Har du en favorittpolitiker?

- Jeg har ikke en favorittpolitiker, som lever i dag, men jeg hadde veldig sans for Olof Palme og de verdiene han sto for. Han har en fascinerende historie. Han kom fra et overklassehjem, men ble en sosialdemokrat, som arbeidet for en utjevning av sosiale forskjeller.

Hva opptar deg for tiden?

- Jeg er opptatt av arbeidet mitt som beredskapskoordinator. I den sammenheng er jeg opptatt av at man ikke skal kimse av klimaendringene, men samtidig skal man ikke rope ulv ulv. Noen av de hendelsene det er skrevet om er forårsaket av endringer i terrenget, men ikke som følge av været. Det blir for mye oppstuss av vanlig dårlig vær.

Hvordan holder du deg i form?

- Som brannmann skal jeg holde meg i god form. Jeg går turer i variert terreng og tempo med hunden.

Har du et favoritt turmål?

- Grefstadfjelltoppen. Jeg reiser tilbake dit stadig vekk.

Er det noe du drømmer om at du skulle ha gjort i livet?

- Drømmer er viktig å ha, og jeg skulle gjerne ha tatt meg en tur til Island.

Hvis du skulle ha valgt en annen jobb, hva ville det ha vært?

- Jeg har jobbet med forvaltningen av gruvene i området og møtt forskere på dette feltet. Jeg skulle gjerne ha jobbet som forsker innenfor en naturvitenskapelig disiplin. Det hadde vært spennende, og jeg ser for meg at det hadde vært flott med turer i naturen.

Dersom du skulle ha reist langt bort et helt år, hva eller hvem ville du ha savna mest?

- Familien min.

Er det noe du angrer på?

- Jeg dveler ikke ved ting, men bruker erfaringer som rettesnor.