Takket nei til KIL/Hemne

Helland tok over Buvik for to år siden etter at han ikke fikk fortsette som hovedtrener i KIL/Hemne. Etter to suksessfulle sesonger i Buvik har KIL/Hemne henvendt seg til den frittalende Buvik-treneren og forhørt seg om han kunne tenkte seg å komme tilbake, men Helland har takket nei.