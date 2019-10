Men plassen henger i en tynn tråd

Pluss

Søndag ettermiddag var duket for lokaloppgjør da Meldal tok den relativt korte turen til Svorkmo stadion. Da lagene møttes på Heggøya i vår var det Gøran Aakerholms mannskap som trakk det lengste strået og vant 2–1. Forutsetningene var litt annerledes foran helgas kamp da Svorkmo hadde berget plassen for lenge siden og hadde i realiteten lite å spille for annet enn æren og gleden av å vinne et lokaloppgjør.