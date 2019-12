Frisører som utgjør en forskjell

Pluss

Mandag 2. desember ga Nikita ved Otisenteret gratis klipp og stell av håret til dem som sliter med sin psykiske helse. Det var en kjærkommen adventsgave til de 11 som benyttet seg av tilbudet.

Glede i livet

For lokalavisa er det en selvfølge å gi den første av årets adventsgaver til frisørene ved Nikita Orkanger som stiller opp for dem som trenger det.

- Det er veldig hyggelig å stille opp på denne måten. Det er en glede i livet, sier innehaver ved Nikita Orkanger, Sissel Moldjord.

- Dette er noe jeg ikke hadde hatt råd til å prioritere nå før jul. Alt handler om økonomi, og da har en ikke råd til å prioritere seg selv, sier Tonje Mjøen som er svært takknemlig over tiltaket til Psykisk helse i Orkdal, og ikke minst overfor Sissel Moldjord og de andre frisørene ved Nikita som denne andre dagen i desember gir hårklipp fra hjertet uten tanker for å tjene penger på det.

Frisør og sanitetsdame

Det er andre året på rad at Nikita stiller med gratis hårstell en dag før jul til folk som er vanskeligstilte som følge av utfordringer med psykisk helse.

Men hvorfor Nikita? Det er mange frisørsalonger i Orkdal.

- Fordi jeg kjenner Sissel Moldjord. Hun er blant annet sanitetsdame, sier miljøterapeut i psykisk helse, Hege Lie Dragseth.

I fjor dro frisørene fra Nikita til Bankstua hvor de foretok klippen og stellet, mens de i år valgte å toppe tilbudet med å la de som ønsket en gratis klipp, komme til salongen.

- Det er veldig hyggelig å komme hit, sier Tonje Mjøen som koser seg i frisørstolen og lar mange centimetere av det lange håret falle til jul.

Sponser klær

I stolen ved siden av har Bente Skinstad nettopp fått en ny look. Hun har farget håret selv i en rødbrun farge, og i dag er også den perfekte klippen kommet på plass takket være frisør Karoline Jødal Rønningen.

Også hun roser tiltaket og er svært glad over denne unike gaven. Og ikke nok med det. Til julebordet mandag 9. desember har flere butikker sponset nye klær til de som benytter seg av tilbudet til Psykisk helse, og fotograf Silje Asbjørnsen kommer på julebordet for å ta gratis portrettfoto.

- Da gjelder det å få bort posene under øynene, sier Tonje Mjøen.

Utgjorde en forskjell

Denne første mandagen i desember var frisørene ved Nikita Orkanger opptatt av alt annet enn å telle penger i kassa. Moldjord skryter også av den jobben som miljøterapeut Hege Lie Dragseth har gjort i forkant.

- Det er mye logistikk som skal gå i hop. Hege har gjort en kjempejobb, sier Moldjord som selv får mange godord fra de som fikk gratis hårstell i adventsgave denne dagen.

For frisørene er STs julekrus laget av Grethe Solemsløkk et synlig bevis på at denne mandagen føyer seg inn i rekken som en av de viktigste arbeidsdagene dette året. Denne dagen utgjorde de en forskjell for mange.