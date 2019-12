Tearsofthesun serverte gledestårer

Pluss

Damene i «Stall Kjærringstyrt» hadde nemlig all grunn til å slippe gledestårene løs da Tearsofthesun innfridde som en av favorittene på Leangen mandag. Men det var slett ingen selvfølge at hoppa, som trenes av travtrener Anne Dahlshaug fra Viggja, skulle rekke fram fra et vanskelig 11.-spor.