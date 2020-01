Slik kommer vi i Europa-toppen

Pluss

Trøndelag og Trondheim får status som European Region og Gastronomy i 2022. Det åpner muligheten for norsk og trøndersk mat internasjonalt, og at Norge og Trøndelag kan bli en anerkjent og populær matdestinasjon i internasjonal målestokk. Det åpner også for nye veger når det gjelder turisme, reiseliv, og enda viktigere for lokalprodusert mat og et levende landbruk.