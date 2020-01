Ordførere slår alarm om politiberedskap

Pluss

De seks ordførerne, Gunn Iversen Stokke i Skaun, Oddbjørn Bang i Orkland, Ole L. Haugen på Hitra, Kristin F. Strømskag på Frøya, Vibeke Langli i Rindal og Odd Jarle Svanem i Heim, utgjør Regionrådet i orkdalsregionen. De har nå sendt et brev stilet til justisminister Jøran Kallmyr og politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt, hvor de ser med bekymring på at det geografiske ansvarsområde til Orkdal lensmannsdistrikt er betydelig økt, uten at distriktet er tilført nye stillinger.