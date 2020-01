«Bør levere på pelsdyrsaken»

Pluss

Regjeringa valgte å redde et fem år gammelt barns liv. Prisen i første omgang for denne livreddende aksjonen, var at barnets IS-mor også måtte hentes heim og overlates til det norske rettssystemet for pågripelse og straffeforfølgelse. Et Frp i tilsynelatende «poengnød» mente denne operasjonen ikke var til å leve med, og valgte derfor å tre ut av regjeringa.