Må holde seg unna konas bokommune i tre år

Pluss

En mann i 40-åra bosatt i Orkland kommune, må sone to og et halvt år i fengsel for grov vold mot sin eks-kone. Han er ilagt forbud mot å besøke eller på annen måte ta kontakt med henne for en periode på fem år, og han har forbud i tre år mot å oppholde seg innenfor grensene til den aktuelle kommunen som tidligere var en av de fire kommunene som nå utgjør Orkland. Til sist er mannen dømt til å betale eks-kona 100 000 kroner i oppreisningserstatning.