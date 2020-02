Tidligere norsk landslagstrener tar med seg det nye laget sitt til Ulvåsen i helga

Pluss

Torsdag skrev vi om at det var duket for den 42. utgaven av Johan Evjens Minnerenn i Ulvåsmarka. I etterkant har arrangøransvarlig Arnt Otto Lie fått melding fra tidligere landslagstrener Tor Arne Hetland om at han ønsker å ta med seg hans nye lag, Team China, til Ulvåsen for å delta i rennet.