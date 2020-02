— Overrasket over at vi ikke er blitt kontaktet

Pluss

Lars Aunbakk, daglig leder ved Opsal og Fjelnset AS på Vinjeøra, er overrasket over at de ikke er blitt kontaktet om planene om en rasteplass med tilhørende anlegg i krysset E39/Fv 680 på Stormyra i Heim kommune. Bensinstasjon, ladestasjon for elbil, servering, overnatting, samt truck- og busstopp er blant de fasilitetene som er inntegnet på et forslag laget av Asplan Viak for området på ca. 15 000 kvadratmeter.