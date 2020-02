- Vær glad for mannen du har!

Pluss

Slik falt kommentaren fra en av publikummerne som var og så Dødsdansen av August Strindberg i Bautaen kulturhus i Børsa tirsdag kveld. Det var nok mange som var enige med henne i det.

Mer hat enn kjærlighet

For det var et både sterkt, trist, men også til tider et sannferdig ekteskapsdrama som utspant seg på den svært så intime scenen i Øysteinsalen i Bautaen kulturhus. Spesielt var det også ettersom dette var det første teaterstykket som er blitt spilt i det nye kulturhuset. Det ble i dobbel forstand en sterk teateropplevelse da publikum sjelden er så tett på skuespillerne at de nærmest havnet i fanget på dem. For det andre var det sterkt da August Strindberg så sterkt, nakent og ubarmhjertig kler av menneskene i deres samspill med hverandre. Ekteskapet er et samspill på godt og vondt. I Dødsdansen er vi vitner til det vondeste og verste i menneskets natur der det handler mer om å dyrke hatet enn kjærligheten.

Hat og bitterhet

Om handlinga i seg selv er sterk og vond, så taler regien og scenen for seg med et svart, glatt bord, som også fungerer som et langt golv, mellom ektefellene og også symboliserer avstanden mellom dem. Øyvind Brandtzæg er så helt under huden i rollen som den desillusjonerte, hatefulle og despotiske Edgar. Alice som spilles av Madeleine Brandtzæg Nilsen er tilsynelatende den sårbare som er blitt ødelagt gjennom et langt og hatefullt ekteskap. Sammen er de ikke i stand til å produsere annet enn hat og bitterhet overfor hverandre og resten av verden. Også tredjemann, Kurt, som spille av Ole Christian Gullvåg blir ødelagt av å komme inn i dette hatefulle hjemmet.

Fungerte perfekt

Publikum som satt i ring rundt scenen, ga etter forestillinga uttrykk for hvor bra det er at teater på dette nivået kommer til bygda. Men li likhet med arrangøren skulle de gjerne sett at det var mer folk.

- Det er så bra å få dette i hjembygda, slik at vi slipper å dra til Trondheim bestandig, uttalte Ingrid Mauseth som i likhet med flere av publikummerne håndtakket skuespillerne for en storartet opplevelse. Spennende var det også å se hvordan salen fungerte til en slik profesjonell forestilling. I dette formatet var det perfekt.

Forestillinga har tidligere vært spilt ved Trøndelag Teater.