57 000 kroner på spleis og rørende tilbakemeldinger

Jeg regner med at folk i nærmiljøet har gitt sitt bidrag. Nå oppfordrer jeg også andre til å gjøre en innsats for ridesporten.

- Jeg blir helt rørt over engasjementet, sier venninne og veterinær Anne Grethe Trønsdal Berg som tok initiativ til Spleis for å hjelpe Guri Hårstad By som måtte stenge rideskolen Stall Zaana som følge av koronautbruddet.