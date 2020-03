Har drevet med motorsport i 21 år

Marius ga full gass, og crossykkelen føk rett til værs

Det skal være røyk, fart og riktige vinkler, og aller helst skal bilene ligge tett inntil hverandre og kjøre synkront når to og to kjører sammen. Alt dette er viktig for å få poeng. Vi snakker om motorsporten Drifting.