– Etter påske er vi i normal drift igjen

– Jeg føler meg trygg på at vi har gjort det vi kunne.

– Folk er på vei tilbake i jobb nå. Vi har bare rundt ti stykker i karantene, etter at ansatte gradvis har komme tilbake. Det varierer litt når de to ukene med karantene går ut for hver enkelt. Noen har vært på reise og fått karantene, mens andre er omfattet av den kollektive karantenen vi innførte da vi stengte ned. Nå frigjøres folk litt etter litt. Det er åtte av våre ansatte som er smittet, og de er fortsatt i isolasjon til de har vært symptomfrie i sju dager, forteller daglig leder Snorre Lillesand.