Bekymret for barna som ikke har det godt hjemme

De jeg er mest bekymret for, er de som er utsatt for alvorlige overgrep og vold, og der hjemmet ikke er trygt å være.

Pluss

Bente Heggem Kojan, som til daglig jobber på Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, har de siste ukene jobbet fra hjemmekontor i Råbygda i Skaun. I forrige uke stilte hun sin kompetanse til rådighet for Skaun kommune i et nettmøte med ansatte innenfor skole, barnehager og barnevern i kommunen etter at skoler og barnehager ble stengt 13. mars på grunn av koronaviruset. I forskningsarbeidet sitt har hun blant annet vært opptatt av beslutningstaking og tjenesteutvikling i barnevernet, og da spesielt forholdet mellom sosial ulikhet og barnevern.