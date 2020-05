Parkliv arrangerer digital festival

Pluss

- I og med at vi måtte flytte årets Parkliv til neste sommer, følte vi veldig sterkt for å kunne gjøre noe for vårt publikum også i år. Og sammen med våre samarbeidspartnere Sparebank 1 SMN og Orklandbadet har vi fått snekret sammen en digital festival, som sendes fra Orklandbadet lørdag 23. mai, forteller leder for Parkliv, Daniel Mandal, og legger til at arrangementet blir noe mer enn en festival.