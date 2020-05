- Det er svært strenge tiltak som skal følges

Pluss

12. mars ble Orklahallen i likheten med resten av Norge stengt ned. Hallen har ikke vært i bruk siden, men i forrige uke åpnet det for muligheter for å sette i gang med innendørsidretter igjen. Så langt er det bare håndballavdelingen i OIF som har kommet i gang med treninger igjen, men det er under svært strenge smitteverntiltak.