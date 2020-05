Annerledesgutten med talentet alle elsker 

Pluss

På en vanlig dag for mange år siden, på familiegården i hjembygda Skaun, sa en ti år gammel fotballgutt til foreldrene sine:

«Jeg har meldt meg på UKM jeg».

«UKM?! Ja, hva skal du gjøre der da?»

«Jeg skal synge».

«Synge? Med hvem da?».

«Nei, jeg skal synge alene!».

Og han skulle synge a-ha!

Stolt mamma

Tone Solberg flirer godt når hun tenker tilbake på da sønnen startet med årlige opptredener i Ungdommens Kulturmønstring (UKM). Nå er han 20 år, og med en rå stemmekraft havnet han på fjerdeplass i Idol, en av Norges aller største talentkonkurranser.

— Det har vært veldig surrealistisk, men samtidig er jeg så stolt. Du får bare lyst til å vise det til alle og si «Det er sønnen min!», forteller mamma Solberg og smiler.

Tar det låt for låt

— Jeg visste ikke at jeg fikk til de tingene jeg har gjort. Da jeg kom helt til live-sendingene i Idol skjønte jeg at jeg er faktisk god nok, sier Bendik Solberg.

Etter slik suksess kan en lure på hva Bendik skal gjøre nå. Han har det derimot helt klart. Oppe på loftet, sitter 20-åringen godt plassert i sofaen på gutterommet. Blant gitarer og piano skriver han tekster og lager melodier. Helst én låt for dagen.

— Det er mange dager det ikke går an å skrive, men da er det viktig at jeg skriver likevel og heller skriver en dårlig låt. Det er ofte de låtene som blir bra, hvis du ser på dem senere igjen. Hjernen blir bare mer og mer trent på det, sier unge Solberg.

Han strekker seg etter elgitaren, og lar den hvile i fanget mens han spiller noen fine toner. Rommet lyses opp av PC-en foran ham på bordet. Studioprogrammet med egenlagede lyder og låter står åpent.

Viktige tema

Det alternative rockebandet Imagine Dragons er Solbergs ultimate forbilde. Men det er også mye annet som inspirerer når han produserer musikk. Gjerne samfunnskritiske temaer som er viktige i dag, og for Bendik.

— Jeg skrev nettopp en låt som handler om at du må tilpasse deg omstendighetene slik at du ikke blir et utskudd, hvis ikke kan det slå deg hardt. Går du inn i et bur med gorillaer, må du oppføre deg som en gorilla så du ikke blir drept, sier 20-åringen.

«Plateselskaper kommer til å gni seg i hendene fordi det er såpass originalt», sa Idol-dommer og artist Andreas Haukeland, TIX, om Bendik.

Det er ikke mye Bendik kan røpe enda når det kommer til platekontrakter, men før han tar det store steget skal han lage musikk selv.

Et lite utskudd

Fordelen med å vokse opp på en gård i Skaun er at naturen ligger rett utenfor døren. Huset som Solbergs forfedre bygde, er omkranset av enger, jorder, og skog. Likevel følte Bendik på ensomhet gjennom oppveksten.

— Bendik var en liten kunstner fra begynnelsen av. Han var veldig glad i å gå i skogen og se på blomster, og lytte. Jeg tror han hørte mye i hverdagen som vi ikke hørte. Når han hører fuglekvitter, så hører han musikk sikkert, sier Tone Solberg og ser undrende på sønnen.

— Selv om jeg hadde en del venner på barneskolen og ungdomsskolen, har jeg vel egentlig alltid gått min egen vei. Jeg var et lite utskudd, og ble litt ertet for det. Så jeg fant trøst i musikken ganske tidlig.

Den fødte entertainer

Under Idol fikk han vist seg fram som et multitalent og en ekte entertainer. Bendik mener det er resultatet av en ensom barndom der han var nødt til å underholde seg selv. Instrumentene lærte han helt på egenhånd.

— Gitar og piano har jeg egentlig aldri hatt noen lærer til. Jeg har sittet oppe natt etter natt i mange timer og ødelagt fingrene mine til de begynte å blø. Men jeg gikk på sangkurs, så det har jeg lært på en ordentlig måte, sier han og ler.

Lamslåtte foreldre

— Og så blei han lille gutten intervjua av avisen da etter UKM-opptreden, forteller mamma Tone muntert.

«Hva skal du bruke alle pengene på da, Bendik?»

«Æ ska sjøp mæ pleystation! Høre du pappa? Æ ska sjøp pleystation!».

— Han kom jo på førsteplass og fikk en gavesjekk på 500 kroner av ordføreren. Så da ble det Playstation da. Det var vel da vi for første gangen så at han var en musiker. Vi ble veldig lamslåtte.

Musikk i stedet for kaffe

En liten gutts drømmer kan bli en manns virkelighet. Bendik er glad for alt han har erfart, og ser frem til en musikkrik fremtid.

— Jeg har ikke klart og stått opp enkelte dager uten å vite at jeg skal jobbe med musikk. Det gir meg motivasjon til å gå ut og jobbe og fortsette holde på en «drive». Jeg tror rett og slett det er essensen til all energien jeg har. Det går ikke i kaffe, det går i musikk, avslutter Bendik.