Her som ellers, er det noen få som ødelegger for mange.

Pluss

Det er sommertid, og med den dukker den usle, gamle trenden med at enkelte ser sitt snitt til å stjele med seg ting fra gravsteder og kirkegårder. Det skjer dessverre at det blir stjålet lys, lykter og til og med blomster fra gravsted som pårørende ikke bare legge penger i, men også mye hjerte og flid i. At noen kan finne på å stjele fra et gravsted, er ikke bare trist, det er simpelt, uforståelig og skammelig.