Sterkt trønderkort

Pluss

Det er ikke overraskende at Guri Melby har kastet seg inn i kampen om å bli den neste lederen i et hardt prøvet Venstre. Helt siden hun som 18-åring ble valgt inn i Orkdal kommunestyre, har Guri Melby vist en utholdenhet og et pågangsmot som er beundringsverdig. Hun har gått Venstre-skolen fra hun tok et verdivalg i ung alder, og har stått fast ved dette valget innenfor et parti som har tapt posisjon, og som har mistet velgere i alle retninger. Når Guri Melby sier at hun vil fortsette å kjempe for de verdiene Venstre står for, fordi hun mener partiets verdivalg er riktig for Norge og verden, så tror vi henne. Det er ingen som vier livet sitt til Venstre fordi de vil gå til topps i det politiske maktapparatet. De personene ville valgt et helt annet parti enn Venstre. Derfor blir slike politikere ekstra sannferdige da det i alle fall ikke er iveren etter makt som rår.

Når en enstemmig valgkomité foreslår Guri Melby som ny leder etter en opprivende epoke i Venstre, er det grunn til å tro at Melby er den mest samlende og minst kontroversielle lederen Venstre kan få akkurat nå. Siden hun gikk inn i politikken som 18-åring, har det hersket ro, orden, oppofrelse, hardt arbeid og null konflikter rundt henne som politiker. Hun er ikke en politiker som slamrer med dørene og roper høyest. Desto større grunn har det vært til å høre på henne når hun tar ordet.

Etter at hun ble vraket for flere år siden i Sør-Trøndelag Venstre, dro hun klokelig til Oslo, hvor hun raskt fikk tillit, blant annet som byråd for samferdsel og miljø i Oslo kommune. Hun har også vært på Stortinget og har vært hyppig brukt av partiet i viktige debatter der hun har vist stor innsikt, god kunnskap og en solid evne til å debattere. Det hører til sjeldenhetene at Guri Melby kommer til kort i poliske debatter. Det gjelder spesielt i saker innen skole og utdanning der hun har også har kunnskap og erfaring fra egen profesjon.

Da hun 13. mars ble utnevnt til kunnskaps- og integreringsminister etter at alle landets skoler ble stengt som følge av koronapandemien, var det en ilddåp mange ikke ville håndtere. Også her har hun utvist stor dyktighet som vitner om at hun ikke bare har kunnskap, men også forstår hvor skoen trykker. Det er nettopp slike egenskaper et hardt prøvet parti mer enn alt annet trenger akkurat nå.