Arvet farens gamle krigssykkel

I en garasje hos familien Dyrendahl Sterten i Lensvik holder en original Dampkraftwagen (DKW) NZ53 43-modell, en Honda 1100 og en crossykkel med selskap. Den har 6-volts tenningsanlegg, totaktsmotor og 12-15 hestekrefter. For øyeblikket er den tyske sykkelen under oppussing, og målet er at den skal bli så autentisk som mulig. Det å skaffe riktige deler er det viktigste, og jobben er å anse som et langtidsprosjekt.