Byr opp til gapskratt igjen

I 2018 fullførte humortrioen Kveli Rånes Bremseth det selvpålagte oppdraget om å spille forestillinga «Det e itj størrelsa det kjæm an på» i samtlige 48 kommuner i Trøndelag. Og de innfridde. Forestillinga ble spilt 120 ganger, og med sine fire show har de så langt underholdt over 100 000 publikummere. Og latter er det blitt overalt.