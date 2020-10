Stolt av å være i slekt med denne kvinna som ble kalt for både heks og trollkjerring

Hun ble kalt for trollkjerring og heks, og mange fryktet og hatet henne. Randi Øiaas Oddli er derimot stolt over å være etterkommer av Kattuggelfolket som bosatte seg under Kattuggelfjellet mellom Ingdalen og Grytdalen på 1830-tallet.