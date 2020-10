Satte personlig rekord

Pluss

Navn: Eirik Johansen

Bor: Kyrksæterøra

Jobb: Kommunikasjons- og kvalitetsrådgiver, samt personvernombud i Heim kommune





Hva gjør du akkurat nå?

– Jeg går gjennom klager på vedtak som er gjort i personvernnemnda. Det kan være klager fra innbyggere som gjelder håndtering av personopplysninger, men vi har ikke mange klager. I de klagene vi behandler, gir vi klageren informasjon om hva offentlige instanser kan oppbevare av personopplysninger, og det skal mye til for at vi fjerner opplysninger om folk.

Annet?

– Noen klager på at de blir filmet på video når de besøker for eksempel en butikk. Slike saker behandler vi ikke, men gir klagerne råd om hvor de skal henvende seg for å klage. Hovedregelen er at du kan videoovervåke egen eiendom.

Hvordan er arbeidsdagen din?

– Det har et veldig stort mangfold.

Og i helga måtte du plutselig på jobb tidlig søndag ettermiddag da Heim fikk et nytt smittetilfelle?

– Ja, jeg ble kontakte av kommuneoverlegen, og vi måtte sette hjula i gang for å få ut informasjon. Rådmannen og resten av beredskapsledelsen ble også varslet. Der sitter det 13 medlemmer, inklusive ordfører og varaordfører fra politisk ledelse. Vi var forberedt på å få det tredje tilfellet etter de to tidlig i pandemien.

Var det betryggende å høre at dette smittetilfellet ikke omhandler en person bosatt i Heim?

– Det var betryggende å høre at det var snakk om en person som ikke har oppholdt seg i Heim lenge og på den måten utgjort en smitterisiko.

Pågår det smittesporing nå?

– Ja, det kan jeg bekrefte, men noe ut over det har ikke jeg anledning til å uttale meg.

Hvordan er responsen på kommunens nyhetsmeldinger på nett?

– Nyhetsvarselet om et nytt tilfelle av korona, er delt over 150 ganger på Facebook. Og den artikkelen vi til enhver tid oppdaterer om korona, har over 30 000 visninger siden mars. Det er den desidert mest leste saken vår.

Hvordan og når ble du heimværing?

– Jeg er født i Nærøy i tidligere Nord-Trøndelag, og etter å ha jobbet, studert og bodd i Trondheim i ti år, ville jeg prøve meg utenfor byen. Jeg kom til daværende Hemne i 2017 – det første året på voksenopplæringa, og har også jobbet et år i Aure kommune.

Er du en racer på kjøkkenet?

– En racer vil jeg ikke kalle meg, men jeg liker å lage litt forskjellig mat. Nå er det imidlertid to små; ei jente på to måneder og en gutt på to år, som tar mesteparten av tida. Men får jeg tid til å utfolde meg, liker jeg å jazze opp taco, og jeg liker asiatisk mat.

«Ryktet» sier at du er sterk?

– He-he... Jeg har forsøkt å gå i min tvillingbror Vidars fotspor når det gjelder styrkeløft. Vidar har vært topp ti i flere år på rad, og i fjor tenkte jeg at jeg skulle delta i NM. Det gjorde jeg, og tok en 19. plass – av 19. deltakere! Men få med at jeg satte personlig rekord i knebøy med 232,5 kilo.

Du er varamedlem for Ap i kommunestyret. Oppstår det konflikter mellom jobb og politikk?

– For det første avklarte jeg med rådmannen at det var ok at jeg sto på liste. Men jeg har ikke budsjettansvar, så det går greit så lenge vi ikke behandler saker som direkte berører mitt fagfelt. Når det gjelder habilitet eller ikke, lytter jeg til egen magefølelse før jeg eventuelt ber om å bli erklært inhabil.

Har du en favorittpolitiker?

– Jeg synes Obama gjorde veldig mye bra. I Norge må jeg si at Jens Stoltenberg var en tydelig og god leder, og som håndterte noen store kriser med bravur.

Noe du drømmer om at du skulle ha gjort i livet ditt?

– Jordomseiling sammen med folk som kan det med seiling. Men det blir sikkert ikke noe av det.

Noe du angrer på?

– Som jeg vil ha på trykk i avisa? Nei!