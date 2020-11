- Juleribba mi kommer aldri på Facebook

Pluss

Navn: Steinar Væge

Bor: Kyrksæterøra

Jobb: 20 prosent som økonomimedarbeider ved Sletta Verft i Aure, 80 prosent pensjonist.





Hva gjør du akkurat nå?

- Jeg besøker lokale kolonialbutikker og fyller på med kalendere etter hvert som de selges ut. Dette er kalender nummer 15 i rekken. Jeg skriver også på min tredje naturbok, som er planlagt utgitt neste høst. Jeg holder i tillegg ofte lysbildeforedrag i ulike sammenhenger. Sist ble jeg invitert av lokallaget av Mental Helse.

Er kalenderen hjertebarnet ditt?

- Ja, kalenderen blir nok mitt ettermæle (latter). Nei, altså, ideen fikk jeg for 16 år siden da Hemne Sparebank inviterte kundene til å sende inn bilder til en kalender. Jeg presenterte da en idé om å gi den ut regelmessig hvert eneste år. I 13 år har Hemne Sparebank og jeg samarbeidet om prosjektet. Etter at banken, av ulike årsaker, trakk seg ut, bestemte jeg meg for å gi den ut for egen regning på egen risiko. Det har gått veldig bra, jeg har ikke tapt penger, og i fjor ble opplaget på 550 eksemplarer for lite. Neste års kalender vil få et opplag på 800. Nå er bankens rolle at de kjøper annonseplass, slik at jeg er i stand til å gi ut kalenderen. Den trykkes på kvalitetspapir og er dyr å produsere.

Er dette årets julegave?

- Jeg vet at mange kjøper kalender for å gi bort til slekt og venner både i inn- og utland, og jeg får spørsmål året rundt om det kommer kalender neste år også.

Hva inneholder kalenderen?

- Den starter alltid med et historisk bilde og tilhørende tekst. I 2021-utgaven handler det om kjøring med sparkstøtting på Rovatnet, der du kan kjenne igjen flere ansikter. Ellers består kalenderen av et bilde og en tekst for hver måned, og da forsøker jeg å skrive en tekst som har et budskap og en tanke bak.

Hva handler tekstene om?

- Forskjellige tema, men ser vi litt stort på det, så handler de om livet. I motsetning til bildene, som skal beskrive den aktuelle måneden, er tekstene uavhengig av årstida. Tekstene blir gjerne til ved at jeg setter meg ned og ser på bildet, og så kommer det ord på papiret.

Du har nå skrevet tekst til 15 kalendere, det vil si 12 x 15 tekster, totalt 180. Går du ikke tom?

- Min påstand er at naturen er en utømmelig kilde til stoff. Når jeg i tillegg føler at jeg har god kunnskap om naturen, er det ikke så vanskelig.

Er dette en «Heim-kalender»?

- Jeg vil kalle det mer en nøytral Hemne-kalender. For det første er det i Hemne jeg ferdes mest, og det er naturlig at det blir flest bilder herfra. Når det er sagt, er over halvparten av bildene i kalenderen stedsuavhengig. Et bilde av en dompap, for eksempel, handler om fuglen og ikke om hvor det er tatt.

Er det prosessen med å ta bilder og skrive tekster som er drivkrafta, eller er det tilbakemeldingene fra publikum?

- Begge deler. Tilbakemeldingene gir meg inspirasjon og energi til å lage et godt produkt, og det gleder meg at folk bryr seg.

Er 2022-kalenderen allerede under planlegging?

- Ja, nå jakter jeg på gode vinter- og julemotiver til den.

Du var faktisk naturskribent i VG også, og gikk under navnet «Steinar VG»?

- He-he, ja! Jeg var en periode VGs såkalte turekspert, med egen fotobyline, til og med, etter at jeg sendte inn en tekst og et bilde fra Besseggen for 10-12 år siden. Jeg leverte etter det 22 helsider med naturbasert reiselivsstoff, og da kom etter hvert også morsomheten med «Steinar VG». Nå er jeg fast bidragsyter i bladet Friluftsliv, som kommer ut seks ganger i året.

Hva handler den neste boka di om?

- Jeg tar da utgangspunkt i Roberget og Rovatnet, og spinner stoffet rundt det. Min påstand er at disse to elementene gjør bygda vår til det vakreste stedet på jord, og jeg har et mål om at alle som er blitt stedsblind, skal få øynene opp for denne kombinasjonen.

Hvilket forhold har du til Facebook?

- Der legger jeg også ut mange naturbilder og forsøker å bringe ut et budskap. Ellers kan jeg love deg at bilde av juleribba mi, det får du aldri se på Facebook (latter).

Får du tid til andre ting enn å ta bilder av og skrive om naturen?

- Ja. Akkurat nå har jeg og barndomskompisen Willy Merkesnes gitt ut en CD - for øvrig ikke for salg, der vi har spilt inn en del gamle norske og engelske slagere. Vi øver regelmessig, og opptrer jevnlig for et voksent publikum, og har blant annet spilt på helsesenteret.

Jeg har hørt rykter om en spesiell opptreden med gruppa Action på Hitra en gang på 70-tallet. Da gikk det ikke bare på engelsk og norsk?

- He-he! Det stemmer. Da ville Willy forsøke å framføre en italiensk storslager fra den tiden - jeg husker i farten ikke hva den heter. Men Willy kunne ikke et ord italiensk, selv det hørtes slik ut. Det var bare det at en i salen faktisk kunne italiensk, og han kom bort til oss etterpå og sa at vi kanskje ikke burde framføre den sangen flere ganger!

Har du en favorittpolitiker?

- Egentlig har jeg ingen favoritt. Men jeg hadde stor sans for Knut Arild Hareide, med hans ærlighet både mot seg selv og partiet, da det blåste som verst rundt KrF for noen år siden. Ellers sto jeg langt nede på lista til Hemne Venstre for 20-25 år siden.

Trives du med å lage mat?

- Ja, jeg er veldig glad i å lage mat. Mye er basert på frukt og grønnsaker. Når det gjelder eget inntak av kjøtt, er det begrenset, men jeg er ingen fanatiker. Kjøper jeg en ferdigpizza på butikken, så plukker jeg ikke av pepperonien, altså, men lager jeg min egen, består den kun av vegetaringredienser.

Du ble pensjonist i 2016 etter 34 år med eget regnskapsbyrå. Ville du ha valgt det samme om du fikk muligheten?

- Nei! Den store stressfaktoren med regnskapsføring, var stadige frister og risiko for økonomisk straff om du ikke overholdt dem. Nå har jeg hatt noen meget gode år som pensjonist, men stresset med jobben henger fortsatt litt i. Skulle jeg ha valgt yrke på nytt i dag, måtte det bli noe innenfor natur eller omsorg.

Noe du angrer på?

- Ja, veldig mye. Og det er basert på en solid dose etterpåklokskap.