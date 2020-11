Perfekt sted for å se, smake og kjøpe

Pluss

- Det kommer 40 utstillere som er spredt over hele Rindal sentrum. Mye foregår utendørs og alle smitteverntiltak er godt ivaretatt, sier Inga Dalsegg som tidligere har stått i spissen for Nisjebutikkens dag i Rindal.

Garanterer julestemning

I år som Rindalsmessa ble avlyst, så hun, og flere med henne, muligheten til å arrangere julemarked samtidig med Nisjebutikkens og tenning av julegrana.

- Vi har ikke fått noe snø enda, men jeg tror vi kan garantere julestemning, for her blir det pepperkakelandsby, bålpanne, gløgg, bålkaffe og salg av alt fra lokale matskatter til kunst og håndverk, husflid, og mye mer, sier Dalsegg som selv har åpent galleri i Dalalåven hvor hun selger kunst og kunstprodukter.

I tillegg selger Bakeriet Hæmstelt prima bakst i Dalalåven.

Pepperkakelandsby

Nytt av året er pepperkakelandsbyen som bygges møysommelig opp i lokalene til El-Co i Rindal sentrum.

- I løpet av helga har pepperkakelandsbyen begynt å vokse, da det er mange som kommer med sine pepperkakehusversjoner, sier Dalsegg som synes det er ekstra hyggelig med denne utstillinga ettersom El-Co også fyller 30 år i år.

- Det som er så artig, er at det er så mange forskjellige varianter, sier Dalsegg som gleder seg over at kreativiteten blomstrer blant sambygdingene hennes.

Blant de mange kreative er hennes egen samboer Tom Godtland, som har laget en kopi av kommunehuset i Rindal.

Når det gjelder pepperkakebygginga, er alle vinnere og derfor blir det trukket flere gavekort.

På den kunstneriske siden har også Rindal Kunstlag førjulsutstilling på kafeen 3 Venner med Amfora Design som gjesteutstiller. I løpet av dagen blir det tenning av både julegate og julegrana.

Pop up-bakeri

På Dalalåven Atelier markeres Nisjebutikkens dag, hvor gardsbakeriet Hæmstelt har laget et pop up-bakeri inne på Dalalåven. Ute på parkeringsplassen er Storkvikne gård, Holum gård og Gårdsslakteriet Sylte, mens Myllåromme selger julebakst på Villa Vestheim, hvor Apriliadamens fotogalleri også er åpent. Her har Britt Grete Moen for anledningen kafé med Furkunnjmat.

Bakt til gull

Venneforeninga til Rindal skimuseum har også bakt lemser til den store gullmedaljen; lemser som de selger til inntekt for skimuseet.

- På Rindalsmessa har de vært nødt til å selge et begrenset antall pakker med lemser, ettersom de er så populære, men i år har de visst bakt så mye at det ikke er noen begrensning, sier Dalsegg.

Se, smake og kjøpe

Det er første gang det arrangeres julemarked i Rindal, da den kommer som en erstatning for Rindalsmessa som er en av mange ting som er avlyst i år.

- Det er ganske bra variasjon når det gjelder å se, smake og kjøpe, mener Inga Dalsegg som er blant dem som står i spissen for arrangementet som avsluttes med åpning av julegata og tenning av julegrana med musikk av blåsensemblet Blæst'n.

Gode rutiner

Inga Dalsegg understreker at alle kan føle seg trygge, da det er god spredning på utstillerne, og det meste foregår utendørs.

- Vi har også gode rutiner med innskrivingslister. Og med minus én grad på lørdag, ser det ut til å gå mot ei bra helg, sier Dalsegg som personlig har gitt sin far, Magnar Dalsegg, jobben med å stå utenfor inngangsdøra til Dalalåven Atelier og se til at det ikke kommer for mye folk inn i atelieret på samme tid.

- Han får nemlig oppdrag som vaktmester både jevnt og trutt, smiler Inga Dalsegg som gleder seg til enda en ny begivenhet i hjembygda.