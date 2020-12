Knivstikking i sentrum: Statsadvokaten ser på saken

Pluss

Det var lørdag kveld 3. oktober i år at to unge kvinner ble angrepet og skadet av ei annen ung kvinne med kniv. Hendelsen fant sted rett utenfor folkebiblioteket i Orkanger sentrum, og utløste store politiressurser.

Siktede ble først varetektsfengslet i to uker. Deretter ble det fire nye uker. Og nå er hun inne i sin tredje varetektsperiode, som går ut 15. desember. Påtalemyndigheten ønsker å holde siktede i varetekt fram til en rettssak. Det er antydet at det vil skje i desember eller i januar 2021.

Flere forhold

- Saken er ferdig etterforsket hos oss, sier Tor Kristian Haugan, lensmann ved Orkdal lensmannskontor.

Den pågrepne tenåringen ble siktet for grov kroppsskade etter knivepisoden. Denne saken er det lensmannskontoret på Orkanger som har etterforskingsansvaret for. Men i tillegg er hun siktet for grovt ran, to tilfeller av kroppskrenkelser og tre tilfeller av trusler. Dette etterforskes av politiet i Trondheim.

Etter de siste avhørene ble saken bli oversendt til påtalemyndigheten for en vurdering: Tiltale (rettssak) eller henleggelse.

Tre nivåer

Påtalemyndigheten i Norge har tre nivåer: Riksadvokaten, statsadvokatene og påtalemyndigheten i politiet. De to førstnevnte nivåene utgjør «Den høyere påtalemyndighet».

I de fleste tilfeller avgjør påtalemyndigheten i politiet tiltalespørsmålet, men en del alvorlige lovbrudd er tiltalekompetansen lagt til statsadvokaten eller riksadvokaten.

- Statsadvokaten går gjennom denne saken nå, sier Haugan.