Pryder stabburet med en stor «Å»

Det sier Odd Myrmæl som leier ut småbruket sitt på Å i Meldal i Orkland kommune. Her har nemlig beboerne bestemt seg for å pynte litt ekstra til jul, og har derfor satt opp en stor «Å» på forsiden av stabburet.

– Det er kanskje det småbruket som ligger nærmest skogen på Å, så det er ganske spesielt, forteller Myrmæl.

Han forteller videre at det ikke har vært fastboende på småbruket på flere år, men tror at paret som bor der nå, trives godt.

– Jeg vet ikke hvordan de har kommet på å pynte utsiden av stabburet med en stor «Å», men det er et artig påfunn, sier han.

Myrmæl tror det er viktig at også de mindre stedene pynter litt ekstra til jul, og at det ikke bare er i sentrum av kommunene det skjer.

– Det er viktig at det også lyses opp litt på Å. Som regel er det bare på sentrumssteder det er sånn som dette, men artig at det går an å gjøre det øverst i Meldal også. Men jeg ser at det har blitt mer og mer av det, sier han.