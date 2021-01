Skaun samfunnshus er lagt ut for salg

Pluss

Mandag denne uka ble Skaun samfunnshus lagt ut for salg med en prisantydning på 1,5 millioner kroner.

- Et samfunnshus som objekt er ikke noe vi jobber med hver dag, nei. Vi er spente på salget, sier Roar Skomsvoll, eiendomsmegler hos Eiendomsmegler1.

- Har du solgt et samfunnshus tidligere?

- Jeg har vært i bransjen siden midten av 1990-tallet, men aldri tidligere solgt et samfunnshus. Det er første gangen, og det er en hyggelig opplevelse, svarer han.

Ble utsatt

ST har tidligere skrevet at Gjensidige forsikring ASA har begjært Skaun samfunnshus tvangssolgt som følge av ubetalte regninger. Totalt har samfunnshuset en gjeld på om lag én million kroner. Etter en prosess med nesten like mange skritt tilbake, som frem, gjorde medlemmene i oktober i fjor et endelig vedtak om å selge samfunnshuset på det åpne markedet.

Salget ble utsatt, hovedsakelig for å få registrert avviklingsstyret i Brønnøysundregistrene.

– Det var noen problemer der. Vi måtte endre referatet fra sist møte for å få inn vararepresentanter. Det skal sendes inn, og så er det behandlingstida i Brønnøysund som avgjør hvor lang tid det tar. Jeg har fått beskjed om at det er lang behandlingstid, sa leder i avviklingsstyre, Kjell Michael Mandal, til ST på julaften.

Kjapt salg?

Ifølge eiendomsmegler Skomsvoll ble dette endelig klart for kort tid siden.

- Dokumentene er på plass, og endelig fikk vi lagt ut kulturhuset for salg, sier han.

- Hva tenker du om prosessen framover?

- Jeg ser ikke bort fra at et salg er nært forestående. Jeg forventer bud på eiendommen i løpet av uka, svarer han.

Skomsvoll forteller at det er en gruppering han allerede har vært i dialog med - før eiendommen ble lagt på Finn.no. Dette skal være lokale krefter som ønsker at samfunnshuset fortsatt skal være en samlingsplass for bygda og at aktiviteten skal videreføres tilsynelatende som før.

Visste om salget

- Jeg kan ikke si noe mer om dette nå. Men det dreier seg om folk som har kunnskap om huset, og som visste at det skulle selges, sier Skomsvoll.

Eiendommen har ei tomt på drøyt fire mål. Selve samfunnshuset har et areal på 900 kvadratmeter. I tillegg står det også en utescene på 108 kvadrat på parkeringsplassen.

Eiendommen selges uten leietaker i bygget. Deler av parkeringsplassen er utleid som parkeringsplass for det lokale idrettslaget i perioden 1. mai - 1. oktober hvert år. Leieperioden her gjelder fram til 2028.

Drift og vedlikehold

- Har du vært i dialog med én eller flere grupperinger eller aktører?

- Kun én gruppering. Går flere sammen om dette, blir ikke kostnaden så stor på hver. Det som koster med et slikt hus, er drift og vedlikehold, sier Skomsvoll.

- Men hva hvis en eiendomsutvikler ser et potensial i eiendommen?

- Hvis du tenker på boliger, må det i så fall en ny reguleringsplan på plass. Dagens reguleringsplan er knyttet opp mot dagens (tidligere) bruk, sier eiendomsmegleren.

Betale ned gjeld

Kjell Michael Mandal, leder i avviklingsstyret, sier han er spent på hvordan interessen for samfunnshuset er i markedet. Også han bekrefter at det skal være en lokal gruppering bestående av to-tre personer som kan være en potensiell kjøper, med intensjon om å videreføre drifta.

- Er du selv en del av denne grupperinga?

- Nei, svarer han.

- Hva skal pengene etter salget brukes til?

- I første omgang å betale ned gjelda til kreditorene på en drøy million kroner. Dersom det blir igjen noe etter dette, har det vært snakk om å fordele litt til lokale lag og organisasjoner som en gave, slik at noe går tilbake til bygda. Men dette må vi eventuelt komme tilbake til. Det skal bli godt å bli ferdig med dette, sier han.