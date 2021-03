Demensforskeren har selv begynt med høreapparat for å forebygge demens

Pluss

Geir Selbæk (58) er ansatt ved sykehuset Vestfold og Oslo universitetssykehus i tillegg til at han har et professorat og er forskningssjef ved Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse. Til daglig bor han på Lillehammer hvor han har funnet ut at det er perfekte vintre som egner seg godt for ham som er glad i å gå på ski.