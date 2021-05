De har bestått koronaeksamen - så langt. Nå kan de snart puste lettet ut

17. mai skal russepresident Berit Berg (19) fra tidligere Snillfjord. holde sin presidenttale for russen på Follo. Det har vært ei spesielle russetid, men så langt tyder det på at russen 2021 får et godt ettermæle.