Pluss

Et titalls reisevideoer har flimret over skjermen denne kjølige maikvelden. Trange smug i vakre Cordoba, fantastiske, rosafargede fjell i Dolomittene, langstrakte strender på Jyllands vestkyst, og spektakulære turstier i Tramuntanafjellene på Mallorca. Jeg lengter etter azurblått hav, litt solbrent hud, en varm ettermiddagsbris og et glass kald hvitvin i skyggen. Lista over alt jeg savner begynner å bli lang.