Får STs talentstipend:

Et råskinn i vannet. Nå venter NM

Han trener fem ganger i uka, og er en av de beste utøverne i sin klasse i parasvømming. 14 år gamle Jo Kebriel Nor fra Viggja mangler alle fingrene på ei hand, men det hindrer ham ikke fra å være et råskinn i svømming. Han får STs talentstipend for 2020.