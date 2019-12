Når Orkland SV vil gjøre andre små

Debatt

I lokalpolitikken handler mye av arbeidet om å finne gode løsninger innenfor budsjett og vedtatte planer. I en slik situasjon oppstår mye interessant dialog bare en tar seg tid til å møtes.

Det er den lokale «Regnbuealliansen» i Orkland kommunestyre et resultat av.

Småbylista Orkland har valgt å ha felles gruppemøter med Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet de grønne og Rødt som alle er en del av den politiske opposisjonen i Orkland. Etter valget tok vi initiativ til å samle hele opposisjonen, men det strandet blant annet etter et forsøk fra SV og Venstre på å skvise Småbylista ut. Posisjonen består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti og har all makt med hele 34 representanter av 51 i kommunestyret.

«Regnbuealliansen» i Orkland har ingen intensjon om å være enig i alt, til det har vi for ulikt politisk ståsted. Vårt politiske prosjekt er å finne fram til de sakene vi er enige om og kan fronte sammen, og så arbeider vi hver for oss der vi er innbyrdes uenige. Sammen står vi sterkere og diskusjonene internt gjør oss mer opplyste. Høyre og Venstre har også funnet sammen i et politisk samarbeid, mens SV så langt ser ut til å stå alene i opposisjonen.

Det jeg jakter på i politikken er redelighet og ærlighet og at vi finner gode løsninger for innbyggerne. Ingen vedtak gjelder alle, men alle forslag og vedtak fattes med de beste hensikter om å gjøre Orkland til en god kommune for alle.

I en slik situasjon er det forstemmende at SV omtrent i alle sammenhenger gir beskrivelsen «parti for Orkanger» når de nevner Småbylista Orkland, bare for å gjøre oss små – nå sist i Orkland SVs blogg etter kommunestyret 18. desember Jeg trodde at sosialistene i SV ville holde seg for gode til å spre usannheter om Småbylista gang på gang. Det er som Orkland SV håper at hvis partiet gjentar det mange nok ganger, blir det snart sant. Det går nok ikke, for til det er Småbylista for synlig, og har større gjennomslagskraft og oppslutning enn Orkland SV. Alle som har lest vårt program og har fulgt Småbylista siden etableringa før valget i 2011 vet hva partiet står for. Det er et resultat av grundig politisk arbeid som gjelder hele Orkland: Attraktivt sentrum. Gode tjenester der folk bor. Bedre miljø. Større åpenhet. Ingen frykt - fakta og kunnskap skal danne grunnlag for politiske beslutninger.

SVs krampaktige forsøk på i sverte Småbylista er like urimelig som å si at Senterpartiet bare er for bønder, Kristelig folkeparti bare er for kristne, Arbeiderpartiet bare er for arbeidere, Pensjonistpartiet bare er for pensjonister. Det er mulig at Sosialistisk Venstreparti bare er for sosialister, men da forventer vi at partiets representanter oppfører seg slik i omgang med sannhet i den politiske debatten også.