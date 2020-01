Debatt

Dette er et åpent brev til alle ansatte ved Meldal helsetun. Å være trygg på at våre nærmeste har det bra er avgjørende for å kunne ha et godt liv. God omsorg for de som ikke kan ta vare på seg selv er derfor veldig viktig.

For tre år siden fikk vår mamma behov for hjelp. Med demens som utviklet seg, økte behovet for hjelp og trygghet i hverdagen. I begynnelsen var hjemmesykepleie og hjelp for å kunne fortsette å bo hjemme det som var viktig. Vi som pårørende, opplevde at ansatte i hjemmesykepleien i Meldal kommune viste stor forståelse for mammas situasjon.

Etterhvert som behovene økte fikk hun også flere ordninger på plass - både flere hjemmebesøk daglig, og sosiale aktiviteter og trening i det kommunale dagtilbudet sammen med andre i samme situasjon et par ganger i uken. Det ble også noen perioder på korttidsavdelingen på Helsetunet.

For noen år siden ble det behov for heltids omsorg på Meldal helsetun. Vi søsknene har flere ganger snakket om hvor god omsorg mamma har fått på «hjemmet». Det er fint å være et sted der det er mange kjente blant beboerne og mange kjentfolk på besøk. Vi opplever at det legges til rette for et sosialt fellesskap i dagligstua.

Det er også godt å være et sted der de ansatte møter beboerne med vennlighet og omsorg. Ikke minst har de møtt mammas ulike helsemessige utfordringer med profesjonell kompetanse og kunnskap. Og når de ikke har hatt kunnskap selv har de hentet inn ulik spesialistkunnskap.

Etter to slagtilfeller har mammas helse blitt dårligere. I perioder har hun vært svært redusert og det har vært veldig godt for oss pårørende å se hvilken omsorg og omtanke de ansatte har vist i denne tiden. Vi setter stor pris på at pleierne bruker sin kjennskap til hennes interesser og ønsker som hun har gitt uttrykk for tidligere når hun kunne det. Denne kunnskapen kommer til nytte nå når hun har vanskeligere for å uttrykke egne behov.

Det kan være så enkle ting som at de vet hvilke klær hun liker å bruke, eller at hun ønsker å lukke døra til rommet sitt når hun ikke er der, eller at hun liker å lytte på radio.

Vi ser hvordan pleierne henvender seg til mamma med respekt og omsorg når det er noe som skal gjøres. Det er også hyggelig å komme på besøk. Det er lett å spørre de ansatte om det skulle være noe vi lurer på, eller det er noe vi ønsker at de skal gjøre. Vi holdes oppdatert og informert om hvordan situasjonen er, og vi får beskjed hvis det har skjedd noe.

Vi er svært fornøyd med omsorgen som mamma får ved Meldal helsetun.

Tusen takk skal dere ha!

Januar 2020

Fra barna til Marie Mjøen

Karen Oline, Marit, John, Odd Morten og Heidi