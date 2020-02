«Hvem belønner juks i Orkland?»

Debatt

Småbylistas kommunestyrerepresentanter skriver i lokalavisa 01.02. et innlegg med tittelen «Juks lønner seg i Orkland». Paradokset er at de selv fremmet et forslag som nettopp ville premiert utbyggere som ikke følger kommunale pålegg.

Småbylista fremmet en interpellasjon i kommunestyret den 29.01. som tok for seg ulovlighetsoppfølging i Orkland kommune, eksempelvis når utbyggere ikke har fulgt bestemmelser i reguleringsplaner og pålegg i byggesaker. Et av eksemplene som dras opp er Thamshavntunet, hvor det er krav om støyskjerm og der kommunens frister for å sette opp dette for lengst er overskredet og ulovlighetsoppfølging overfor utbygger er iverksatt. Småbylistas forslag var at kommunen for egen regning skulle forskuttere støyskjermen og forsøke å få inndratt pengene fra utbygger i etterkant. Flertallsgruppa (AP/SP/KrF) stemte ned forslaget (med støtte fra Høyre og Venstre) nettopp fordi det ikke skal lønne seg å ikke følge kommunale pålegg.

I Arbeiderpartiet applauderer vi initiativet om at politikerne i Orkland må drøfte og sette seg inn i hvordan ulovlighetsoppfølging kan og bør håndteres. Kanskje har det vært håndtert ulikt i de tidligere Orkland-kommunene? Diskusjonen er uansett både berettiget og nødvendig og den vil nå bli belyst og drøftet i det utvalget som har fått delegert myndigheten til ulovlighetsoppfølging, nemlig Hovedutvalg Forvaltning. Vi forutsetter da at hovedutvalgsmedlemmene får satt seg inn i lovverket som regulerer hvordan ulovlighetsoppfølging skal foregå og har en nyttig drøfting om handlingsrommet som ligger innenfor dette lovverket. Mindre enn 2 måneder ut i Orkland sin historie må vi ha tillit til at hovedutvalget håndterer denne myndigheten på en god måte i tiden framover, og ikke trenger overstyrende vedtak fra kommunestyret i enkeltsaker, og i alle fall ikke i det aller første kommunestyret etter at Orkland er operativ som ny kommune.

Selv om Orkland styres av et annet flertall nå enn gamle Orkdal, fortsetter Småbylista å dømme det meste som bestemmes av flertallet nord og ned. Det er opposisjonens rett å gjøre. I Arbeiderpartiet er vi innstilt på å ha en pragmatisk tilnærming til politikk og er åpen for at det er gode initiativ og forslag også fra partier som ikke sitter i posisjon og som vi derfor vil både applaudere og støtte. Når vi i dette tilfellet ikke støttet det konkrete forslaget fra Småbylista så ligger det selvsagt ikke onde hensikter bak, som en kan få inntrykk av når en leser leserinnlegget fra 01.02. I den konkrete saken er det igangsatt ulovlighetsoppfølging og det må derfor være Hovedutvalget som på informert grunnlag forfølger dette videre, innenfor rammene av regelverket slik det er fastsatt i plan- og bygningsloven. Saksbehandlingsfeil fra kommunens side når det gjelder de formelle rammene rundt ulovlighetsoppfølging tjener kun utbyggerne på, noe som vil være beklagelig hvis man er opptatt av at det ikke skal lønne seg å omgå pålegg fra kommunen. I praksis ville Småbylista sitt forslag avsluttet den igangsatte ulovlighetsoppfølgingen og innført en krevende standard for vår nye kommune, nemlig at du kan overse pålegg og utskriving av dagbøter fordi kommunen til slutt vil ta regningen og ansvaret selv. Det er en praksis vi ikke kunne være med på å å etablere.