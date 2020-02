Debatt

Bibliotekarforbundet mener at kommunen burde ha vurdert situasjonen bedre og mer strategisk før stillinga ble lyst ut, og utvidet til en hel 100%-stilling.

Som kjent består Orkland bibliotek av biblioteket i sentrum på Orkanger og tre lokalbibliotek på Løkken Verk, Krokstadøra og Lensvik. Det er 7 ansatte i biblioteket fordelt på 4,4 årsverk. Tre av de ansatte har Orkanger som tjenestested, og det er en av disse tre stillingene som nå er ledig etter at Sigrid H. Flor rykket opp og ble ansatt som biblioteksjef i høst.

Det er ingen tvil om at Orkland bibliotek trenger en person med utdanning for og erfaring fra bibliotek. Den gang det het Orkdal bibliotek, for noen måneder siden, var det tre ansatte ved biblioteket – og to av tre hadde bibliotekarutdanning. Akkurat nå, mens vi venter på denne ansettelsen, er det bare én utdannet bibliotekar blant dobbelt så mange ansatte.

Det er mange ikke-bibliotekarer som gjør en god jobb i bibliotekene. Det ser vi også fine eksempler på i flere av bibliotekene i Orkdalsregionen. Men etter kommunesammenslåinga og i lys av den nye nasjonale bibliotekstrategien, er det nødvendig med bred, aktiv innsats for å utvikle innholdet i bibliotekene i Orkland. Da kommer man lengre med relevant utdanning og erfaring.

Så vidt vi vet finnes det ikke mange utdannede og erfarne bibliotekarer i nærområdet som går og venter på at det skal åpne seg en stilling. Orkland kommune trenger noen som kommer flyttende til bygda med sin kompetanse. Men hvor mange kompetente, kvalifiserte mennesker er det som flytter til et annet sted i Norge for mindre enn en helstilling? Vi tror ikke det er så mange, men håper for Orklands skyld at vi tar feil.

I tillegg til rekrutteringshensyn er det også andre grunner til å utvide stillingen. Orkdal bibliotek hadde lav bemanning sammenlignet med resten av Trøndelag. I 2018 hadde de 0,23 årsverk per 1000 innbyggere, mot et fylkesgjennomsnitt på 0,3 årsverk. Det viktigste er imidlertid at Orkland bibliotek trenger mer tid til ledelse og utvikling av bibliotekene. Den forrige biblioteksjefen ledet tre personer i ett bibliotek; den nye biblioteksjefen leder sju personer i fire bibliotek, og det i en kommune som skal bruke tid på å finne form, identitet og nye strategier.

Vi kan håpe at Orkland bibliotek får gode søkere med den foreliggende utlysningen. Men innbyggerne i Orkanger og Orkland fortjener et mer ambisiøst bibliotek. En økning med 20 % opp til full stilling kan se beskjedent ut som «ambisiøs satsing», men det vil være et skritt i riktig retning for en vital og spennende nykommune.