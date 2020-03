Orkanger sentrum kan få tolv meter høy legokloss

Debatt

Utbygger i ST-kvartalet ber nå om å få lage en oppblåst, nesten 60 meter lang utgave av dagens ST-gård. I ly av korona-krisen kan Orkanger sentrum bli påført uopprettelig skade.

Småbylista vil foreslå at saken utsettes når den kommer opp i hovedutvalg forvaltning 1. april, fordi:

Det er uforsvarlig å behandle en så komplisert sak over video. Saksdokumentene er for omfattende og komplekse, og de tekniske hjelpemidlene for dårlige.

Det er uforsvarlig å sende forslaget på høring i en situasjon der lekfolk blir fratatt muligheten for direkte informasjon og medvirkning via åpne møter. Småbylista planla å arrangere folkemøte med inviterte fagfolk når planutkastet er klart, slik vi nylig gjorde for Nerøra. Orkland kommune svekker lokaldemokratiet ved å presse gjennom saken midt i en unntakstilstand.

En diger legokloss

Det Orkland kommune vedtar for ST-kvartalet, danner mønster for resten av den gamle sentrumsgata. Stedets egenart kan svekkes for alltid. Ap og Sp sin politiske plattform sier at vi skal ha en ny sentrumsplan. Det kan Ap og Sp glemme hvis det er greit å sette opp et tolv meter høyt og nesten 60 meter langt bygg med flatt tak helt ut i gateløpet. Da er framtidas byggeskikk allerede bestemt. Orkanger risikerer å få distriktets største legokloss som nabo til historiske bygg som Jenssen-gården, biblioteket og det gamle apoteket (advokat Aae). Dette er de identitetsbærende bygningene i Orkanger sentrum.

Brutal nabo til apoteket

En faglig rapport fra 2016 (Høyer Finseth) fraråder høye bygninger nær disse gamle trehusene. Høyer Finseth anbefaler videre at apoteket blir retningsgivende for utbygging der ST-gården ligger. Utbygger Primahus hevder nå at selskapet følger denne anbefalingen ved å lage et flatt tak som er nøyaktig like høyt som mønet på apoteket. Du trenger ikke være arkitekt for å begripe at Høyer Finseth la noe helt annet i anbefalingen. Hvis Orkland kommune vedtar planforslaget, svikter vi også de myke sentrumstrafikantene enda en gang, altså barn, eldre og uføre. Forslaget setter ikke av plass til sykkelfelt foran bygget. Der kommer et trangt løp med søyler midt i traseen.

Vil ikke løse floken

Da saken startet i 2018 hadde kommunens eget fagmiljø et svært godt forslag til løsning. Etter mønster fra andre sentrumsområder med eldre, bevaringsverdig bebyggelse, foreslo rådmannen lave nybygg ut mot gata og høyere i bakkant. Problemet er at utbygger Primahus fra Stjørdal nekter å løse floken ved å kjøpe areal i bakkant. I stedet for å bli løst ut, får naboene en gigantvegg inntil hagegjerdet.

Primahus framstiller den åpenbart beste løsningen for samfunnet som et problem. Selskapet ignorerer det politiske ønsket om en helhetlig planlegging av de bakenforliggende tomtene. I forrige runde neglisjerte selskapet kommunestyrets ønske om å trekke bygningskroppen tilbake fra gata

Ingen hast med ny boligblokk

Primahus serverer hul retorikk om urban dyrking i et forsøk på å selge inn et dårlig forslag som en miljøvennlig idé. Rådmannen anbefaler nå å sende ut på høring en løsning som strider mot tunge, faglige råd.

Noen mener muligens at det blir fint med en 12 meter høy vegg med flatt tak ut i gateløpet i Orkanger sentrum. Men uansett krever en så innfløkt og avgjørende sak normal saksbehandling – ikke improvisasjon over video. Naboer, næringsdrivende i gata og andre interesserte må få muligheten til å møtes og stille spørsmål i et forum der noen forklarer hva planene betyr og hva de kan få av konsekvenser. Det har ingen bråhast å bygge enda ei boligblokk med 30 leiligheter i sentrum.

Småbylista Orkland

Berit Westrum Johansen

Hans Kringstad