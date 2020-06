Svar til David Nielsen

Debatt

Av Marit Sofie Eide Wahl

Jeg må si jeg er overrasket over David Sørli Nielsen og hans betraktninger rundt omtanke for både barn i nød og kvinner i vanskelige situasjoner.

For er det virkelig sånn at man skal la være å hjelpe barn bare fordi andre land ikke gjør det samme? Jeg vil minne om klisjéhistorien om hun jenta som fant en strand der tusenvis av sjøstjerner hadde blitt skylt på land og var i ferd med å dø i sola. Hun begynte å kaste dem tilbake ut i sjøen, en og en. Noen fortalte henne at det var bortkastet, at det ikke betydde noe for hun kunne jo ikke redde alle. Og punchlinjen var «for akkurat denne sjøstjerna betyr det ALT». Sånn er det med barn i nød også. Nei, Nielsen, vi kan ikke redde alle lidende barn i verden alene. Men for akkurat de 1500 vi redder, betyr det alt. Og for dem spiller det ingen rolle hvor mange andre land som også tar sin del. Hvis vi har plass til 1500 såfremt åtte-ti andre land tar like mange, så har vi plass til 1500 selv om vi er det eneste landet som henter hit barn også.

Den riktige tingen å gjøre blir ikke mindre riktig av at vi er den eneste som gjør det.

Og ja, menneskesmuglere er et problem. De er et problem for menneskene som flykter. De gjør det vanskeligere, farligere. Men det er ikke menneskesmuglerne som skaper flyktninger – de bare utnytter seg av et marked som blir servert dem på gullfat. Problemet er at de menneskene som er på flukt er så desperate at de er villige til å betale store summer for å sette seg selv og sine barn i små gummibåter over havet. Spør deg selv; hva slags forhold måtte du leve under, dersom du skulle sette barna dine i en sånn båt? Reise fra alt, uten egentlig å vite hva du møter på den andre siden – hvis du kommer dit? Nordmenn har også flyktet over havet, fra både krig og fattigdom. Vi sluttet med det da landet vårt ble trygt og godt å leve i.

Så dette med NIPT-tester og abort. For det første, slutt å behandle kvinner som om de ikke er i stand til å ta gode valg på egen hånd. Selvfølgelig er det selvbestemmelse å få lov til å bestemme selv – i motsetning til å få det bestemt for deg fordi noen (gjerne sånne uten egen livmor) tror de vet bedre enn deg. At noen utsettes for press – ja. Så da skal noen bestemme for oss for å unngå at andre bestemmer for oss? Eller hva med dette: i stedet for å kjempe for at vi skal slippe å bestemme selv, kan du konsentrere deg om å bekjempe de som forsøker å påvirke valgene våre.

Jeg tenker det må være lov å ønske seg friske barn, og det må være lov til å ønske et liv der du ikke er bundet opp i å være omsorgsperson, pleier, assistent, verge – helt til den dagen du selv dør, og det må være lov å ønske seg en alderdom der du slipper å tenke «hvem skal ta vare på barnet mitt når jeg ikke klarer mer?». Hvis KrF så inderlig mener at akkurat denne medfødte tilstanden er til berikelse for samfunnet, så må merarbeidet, merkostnaden ved å gi disse barna et godt og verdig liv også betales av samfunnet. Hele livet, hele døgnet.

Som samfunn har vi selvfølgelig nytte av mangfold. Men i det øyeblikket vi ser så stort på det at vi er villig til å la enkeltpersoner lide fordi vi ønsker detaljer i det store bildet, da er vi på ville veier. Legg til rette for mangfold, legg til rette for at foreldre med barn som trenger ekstra oppfølging får det uten at det skal være en evig kamp mot systemet, uten at det skal gå på bekostning av søsken og øvrig familie. Legg til rette for at ingen skal måtte abortere et foster på grunn av økonomi og bekymringer for hva slags framtid samfunnet er villig til å gi deg og barnet ditt, så skal du se at det blomstrer opp av berikelser i alle slags former.

Når det kommer til konseptet «sorteringssamfunn» så er jeg litt i stuss. Det kan på meg synes som om tilstander som kan påvises ved fosterdiagnostikk er de eneste medisinske tilstandene vi mener er utelukkende til berikelse for samfunnet. For KrF er da vitterlig ikke imot at vi forsøker å kurere for eksempel kreft? Kreftsyke er også til berikelse. Eldre med alzheimer er til berikelse. Samfunnet trenger sorg, men det forhindrer oss ikke i å bygge tryggere biler og veier for å få ned tallet på trafikkdrepte. Jeg har vanskelig for å tro at vi noen gang vil komme dithen at samfunnet vårt blir helt fritt for mennesker som beriker det med sine ulike forutsetninger og utfordringer.

Rødt hår er for øvrig en sånn berikelse som, når vi får bukt med de holdningene som gjør at det ramses opp som en medfødt defekt i samme åndedrag som hareskår, slett ikke er til belastning for enkeltindividet. Rett nok koster de nok litt ekstra i solkrem, men jeg tror allikevel ikke jeg ville vurdert abort eller blitt bekymret for framtiden dersom jeg i uke 12 hadde fått beskjed om at mine to hadde en viss fare for å ende opp med å arve min hårfarge. Det er nemlig sånn at rent bortsett fra noen litt fossile utsagn fra de som ikke vet bedre så er du ikke lenger dømt til et liv med «rødt hår og fregner, tisser når det regner!» - et strålende eksempel på hvordan det at samfunnet tar imot mennesker med ulike utfordringer på en god måte legger til rette for at mødre slipper å vurdere å sortere dem vekk.