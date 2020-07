Et vanskelig valg. Her burde flere fått smake av kaka

Det er ikke dermed sagt at ungdommer under 18 år, ikke duger i jobb.

Debatt

Å være under 18 år og få sommerjobb, er få forunt. Naturlig nok etterspør arbeidsgiver både førerkort og oppnådd myndighetsalder før de engasjerer ungdommer i jobb. Det er ikke dermed sagt at ungdommer under 18 år, ikke duger i jobb. De får derimot sjelden muligheten til å vise hva de er gode for.