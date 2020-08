I helsevesenet trenger vi alle, men alle kan ikke gjøre alt!

Debatt

Eldre mennesker bor også lengre i sitt eget hjem. For å ivareta disse trenger vi alle de ulike yrkesgruppene vi finner i for eksempel hjemmesykepleien. Fysioterapeut, ergoterapeut, helsefagarbeider, vernepleier og sykepleier må stå sammen og gi sine faglige råd opp mot pasienten, for å gi pasienten ett best mulig utgangspunkt for å klare hverdagen lengst mulig selv. Ingen av yrkesgruppene er uunnværlige for å gi ett helhetlig tilbud til den som trenger det.

I avisa Sør -Trøndelag den 30. juli kan vi lese ett innlegg fra fagforbundet, der de sier at ALT det en sykepleier gjør, kan også en helsefagarbeider gjøre, med god nok opplæring.

For å utdanne seg til sykepleier kreves det 3 år på høyskole eller universitet. Ved endt skolegang har man en bachelorgrad i lomma og tilegnet seg kunnskap rettet mot pasientens sykdom. Man har også kompetanse til å gjennomføre behandling og kunnskap om hvordan det er å leve med konsekvensene man får av sykdom og behandling. Sykepleiere møter du gjennom hele livsløpet, fra fødsel til død.

NSF skal være de første til å si at vi trenger alle yrkesgrupper innenfor helsevesenet for å gi gode og trygge tilbud til innbyggerne, men yrkesgruppene har ulike områder som vi har ansvar for.

Under sykepleierutdanningen får man gode kunnskaper om medikamenthåndtering, forholdet mellom dose, mengde og styrke og du slipper ikke gjennom nåløyet før du har 100% rett på medikamenteksamen. En sykepleier har kunnskap om infusjoner, hva er komplikasjonene, hva må vi se etter og hvorfor vi bruker sterile prosedyrer. Som sykepleierstudent får man hele tiden høre at man aldri skal gå over eget kompetansenivå. Det handler om faglig forsvarlighet. Som sykepleier sitter man med ansvaret og må kjenne sine egne begrensinger. Hvis en helsefagarbeider skal trå inn i en oppgave som i hovedsak en sykepleiers ansvar, hvem er ansvarlig? Helefagarbeideren selv eller nærmeste leder?

Årets lønnsoppgjør handler ikke om hvem som fortjener lønna si mest. Dette handler i hovedsak om at pasientene må sikres livsnødvendig kompetanse, og dette er det arbeidsgiver og nasjonen sitt ansvar å sikre. I Norge i dag mangler det 6000 sykepleiere og om få år vil tallet være 30 000, og spesielt i kommunal sektor er det vanskelig å rekruttere sykepleiere.

Ved å fokusere på sykepleiernes lønn i dette oppgjøret, legger man pengene i noe som per dags dato er en mangelvare. Ved å prioritere sykepleierne vil man oppmuntre til at flere velger dette studiet, flere vil jobbe ved samme arbeidsplass, noe som fører til sterkere arbeidsmiljø faglig sett. Det er også helsefremmende og vil føre til at sykepleieren som blir ansatt i en sone/ avdeling vil fortsette å jobbe der i mange år.

Ansatte i helsesektoren bør stå samlet om å gi faglig omsorg, og det gjør vi ved å ha god faglig tyngde i ansattgruppen. Det er ett ansvar vi alle har i felleskap uavhengig om vi er helsefagarbeider eller sykepleier.

Alle kan selvfølgelig bli sykepleier, men da må du ha gått 3 år på høyskole eller universitet først!

Mvh NSF Orkland

v/ Linn Holberg,

Bente Bostad,

Kine Tiset og Marianne Lium