Et prosjekt som kan styrke tilhørigheten og eierskapet til nykommunen

Debatt

Jan Egil Storholt er med sine OL- og VM-medaljer blant landets største idrettshelter gjennom tidene. I 2017 bestemte to handlekraftige ildsjeler fra Løkken, Inge Storås og Rolf Ervik, å realisere en ti år gamme idé om å hedre kommunens eneste OL-vinner. De to var krystallklare på at: «Jan Egil skal på sokkel». Ett år senere hadde de to ildsjelene stått i spissen for å få samlet inn 650 000 kroner, og pengene er i dag materialisert i form av en statue av bygdas store idrettshelt. Storholt skapte historie, Storås og Ervik sørget for at historien nå får evig liv.