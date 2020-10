Bruk de unge som skipslos

Debatt

De siste årene har det gått opp for stadig flere på denne jordkloden at vi står i ei klimakrise. Stadig flere skjønner at den velferden som lenge var «forbeholdt» den vestlige verden, har spredt seg til store deler av verden. Kina og India er folkerike land som i dag forbruker like mye forbruksvarer som den vestlige verden. Dette skjer samtidig som vi får stadige påminninger om og bekreftelser på at dagens forbrukersamfunn ikke er bærekraftig for kloden vi lever på. Hadde det ikke vært for Kinas mangeårige ettbarnspolitikk, ville miljøutfordringene vært betydelig større enn de er. For å illustrere hvor vi faktisk står, kan det være verdt å minne om at hvis alle mennesker på Jorda skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig kineser, ville vi ha trengt 2,2 jordkloder.

Dessverre er det ikke alle statsledere som skjønner dette. Men heldigvis har de unge skjønt mer enn Trump, Putin og hele den godt voksne befolkningen til sammen. I helga gikk årets TV-aksjon av stabelen, under tittelen «Et hav av muligheter», men også her klarte den «godt voksne» befolkningen å knote det til. Årets aksjon er tildelt Verdens naturfond (WWF), og i august varslet 21 kommuner at de aktet å boikotte årets aksjon på grunn av WWFs standpunkt i rovdyrdebatten. Det er ikke vanskelig å forstå at rovdyrdebatten er et følsomt tema i mange kommuner, men det er trist at man velger å bruke rovdyrsaken som «demonstrasjonstog» mot bekjempelsen av plast i havet.

De unge tenker heldigvis ikke så eiendommelig, og derfor er det håp. Kommunene i STs nedslagsfelt har alle gjort en stor innsats under årets TV-aksjon, og spesielt Skaun har god grunn til å være stolt. Skaun er nemlig den femtiende beste kommunen i landet, med hele 53,07 kroner innsamlet per innbygger. Elevene ved Buvik skole, Børsa skole og Skaun ungdomsskole har alene bidratt med 211 000 kroner, nesten halvparten av det innsamlede beløpet. Skaunordfører Gunn Iversen Stokke har helt rett når hun sier at det i miljøsaken er de unge om er «lærerne» og foregangsprofilene, mens det er vi voksne som er verstingene. Og med tanke på at det er de unge som etter hvert blir de voksne som skal styre skuta videre, så er det grunn til optimisme. Vi må bare sørge for å bruke de unge som skipslos, slik at skuta ikke går på grunn før vi kommer dit.