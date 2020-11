Black friday – den mørkeste dagen i året

Debatt

Har du noen gang tenkt over hva den billige T-skjorta du kjøpte så spontant er laget av? Hva den kommer fra og reisen den har vært på? Hvem som har produsert den og under hvilke forhold?

Kanskje har du glemt at du i det hele tatt har skjorta?

Mest sannsynligvis har du flere plagg du har glemt i skuffer og skap. I gjennomsnitt eier hver nordmann 359 klesplagg. Kanskje akkurat du har bruk for et nytt plagg hver dag et helt år? Neppe. Vi vet nemlig også at vi kaster i gjennomsnitt 23 kilo klær i året og at hvert femte plagg vi eier er ubrukt.

Å produsere klær krever enorme mengder vann, arealer og energi. Ei T-skjorte krever 1400 liter vann. Kjemikalier forurenser drikkevann i produksjonslandene. Det anslås at klær alene står for 6,7 % av de globale menneskeskapte CO₂-utslippene.

I tillegg produseres det meste av klær under umenneskelige forhold til luselønn på sweatshops i Asia.

På black friday 2019 handlet nordmenn for svimlende 3,8 milliarder kroner. Og beløpet har hatt en tendens til å øke for hvert år. På grunn av den pågående smittesituasjonen velger Naturvernforbundet i Orklaregionen å ikke arrangere klesbyttedag i høst. Vi vil heller oppfordre alle til å droppe impulsshoppinga. Det kan være fristende spesielt når det reklameres for gode tilbud på black friday. Men husk at noe av det viktigste vi kan gjøre for naturen og fremtidens generasjoner er å redusere, gjenbruke, resirkulere.

Ta heller et dypdykk i ditt eget klesskap enn å kjøpe nytt på black friday. Kanskje finner du ei glemt T-skjorte blant de 359 plaggene du allerede har.