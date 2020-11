Debatt

I helga gikk NM i fitness av stabelen, hvor blant annet to damer fra Skaun markerte seg voldsomt. Solveig Gjelstad Kjøren fra Børsa stilte i klassen bikinifitness, en kategori hvor utøverne har litt mer fett på kroppen enn for eksempel de som stiller i bodyfitness. Kjøren tok gull blant utøverne som måler 158 cm eller lavere, pluss at hun tok gull i klassen uavhengig av høyde.