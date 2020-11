Debatt

VG har nylig gått gjennom alle sakene i norske domstoler og har identifisert 210 saker i perioden 2005 til 2020 som gjelder seksuelle overgrep i idretten og som i all hovedsak har ført til dom mot tiltalte. Det er all grunn til å tro at med et så stort antall saker er det også saker i Trondheim og Trøndelag.

Dette er rystende tall. Verken idretten eller det offentlige Norge kan leve med at så mange rammes av seksuelle overgrep. Antallet saker er så alvorlig at det til tross for handlingsplaner, tiltak og #Metoo-debatt åpenbart ikke er nok. Selv om tallene VG nå har identifisert er ny informasjon, har det ikke vært mangel på historier og advarsler opp gjennom årene. Flere både kjente og ukjente idrettsprofiler og andre tilknyttet idrettsmiljøer har stått frem og uttalt at seksuelle overgrep er et problem i idretten. Og i en forskningsrapport fra 2010 oppga hele 50 prosent av de spurte landslagsutøverne at de hadde opplevd seksuell trakassering. 28 prosent av dem sa det hadde skjedd i idrettssammenheng.

Erfaringsmessig er det bare en liten del av sakene som havner i rettssystemet. I mange av de sakene som har nådd offentlighetens lys, er vi gjort kjent med hvor lang tid det tar og hvor langt inne det sitter for mange av ofrene, både å fortelle til noen og å anmelde forholdene. Det skyldes i mange av tilfellet tillit. For idretten er basert på tillit. Tilliten foreldre viser idretten ved å sende sine barn og unge til treninger, samlinger og reiser. Tilliten som skapes mellom lagkamerater og spillere. Og ikke minst tilliten mellom utøvere og trenere eller andre i nøkkelposisjoner. Det er viktig å huske på at det ikke er noen grunn til at tilliten ikke skal være der lenger. Så misforstå oss ikke. Det er fortsatt trygt å sende barna sine på trening og samlinger.

Men vi må sørge for at tilliten ikke svekkes og at overgrepene tar en stopp. Da må alle som er i en posisjon til å gjøre noe, gjøre nettopp det. Fylkeskommuner og kommuner er en viktig finansieringskilde for frivilligheten og idretten. I tillegg bidrar vi med anlegg og samarbeider på flere arenaer. Det gir oss et ansvar og en mulighet til både å kreve handling fra idrettens side og til å bistå idretten i å redusere antall overgrep. Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune må bruke den posisjonen vi har til å gripe inn.

I neste uke stiller Høyre spørsmål til henholdsvis fylkesdirektør kultur i fylkeskommunen og direktør for kultur, næring og idrett i Trondheim kommune om hva fylkeskommunen og kommunen kan gjøre for å redusere antall seksuelle overgrep i idretten. Vi håper på økt bevissthet og at alle som kan bidra til at tallet på antall overgrep i idretten blir tilsvarende null.